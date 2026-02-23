L'autoroute A13 coupée vers Caen après un accident entre deux camions à Criquebeuf-sur-Seine

Les équipes d’intervention de la SAPN et les forces de l'ordre sont mobilisés pour sécuriser le site, baliser la zone, procéder au nettoyage et préparer l’évacuation du poids lourd. Huit sapeurs-pompiers ont été dépêchés avec du matériel de désincarcération.

Un bouchon d’environ 5 km s’est rapidement formé en amont de la coupure, la durée de l’intervention restant indéterminée.