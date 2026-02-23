L'autoroute A13 coupée vers Caen après un accident entre deux camions à Criquebeuf-sur-Seine

Un accident impliquant deux camions s’est produit ce lundi matin à hauteur de Criquebeuf-sur-Seine (Eure). L’un des véhicules transporte des matières dangereuses, l’autre des colis, selon des informations transmises par Bison Futé et confirmées par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). L’impact a entraîné la fermeture complète de l’autoroute en direction de Caen.
Pas de fuite sur la citerne
Selon les premiers éléments, un camion citerne transportant de l'azote liquide a percuté l'arrtière d'un autre poids-lourd chargé, lui, de colis divers. Dans le choc, la citerne n'a pas été impactée. Après vérifications, aucune fuite n'a été détectée.
En revanche, le chauffeur, un homme de 42 ans, a été blessé légèrement et va devoir être transporté en urgence relative vers l'hôpiatal d'Elbeuf, relate le Sdis27. L'autre conducteur, âgé de 58 ans, est indemne.
Un bouchon de 5 km
Les équipes d’intervention de la SAPN et les forces de l'ordre sont mobilisés pour sécuriser le site, baliser la zone, procéder au nettoyage et préparer l’évacuation du poids lourd. Huit sapeurs-pompiers ont été dépêchés avec du matériel de désincarcération.
Un bouchon d’environ 5 km s’est rapidement formé en amont de la coupure, la durée de l’intervention restant indéterminée.
NOTE - Une déviation mise en place
Itinéraire imposé par la SAPN :
Les usagers en provenance de Paris doivent quitter l’A13 par l’échangeur n°18 à Val-de-Reuil.
Ils sont dirigés vers la RD6015.
La reprise de l’autoroute s’effectue à l’échangeur n°19 – Criquebeuf-sur-Seine, en direction de Caen.
