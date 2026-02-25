Val-de-Reuil : un garage en feu, cinq enfants et cinq adultes évacués

Quatorze sapeurs-pompiers des centres de secours de Val-de-Reuil et d’Acquigny ont procédé au déblaiement et à la ventilation de l’ensemble du bâtiment une fois le feu éteint. Cinq adultes et cinq enfants avaient quitté les lieux avant leur intervention, sans qu’aucun blessé ne soit signalé.



Un élu local, des agents d’Enedis et la police nationale étaient présents sur place. Cette dernière a été chargée des constatations et de l’ouverture d’une enquête.