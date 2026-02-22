Pavilly : les policiers municipaux déjouent un trafic de tabac, les gendarmes saisissent des armes

L'attention des policiers municipaux de Pavilly a été attirée par des individus en pleine transaction suspecte de tabac. Les gendarmes ont fait le reste - illustration Adobe Stock
Les faits remontent au 9 février dernier. Lors d'une patrouille, les policiers municipaux de Pavilly (en Seine-Maritime) repèrent, sur un parking d’un quartier de la ville, un échange de tabac qui les intrigue. Les gendarmes de la brigade locale sont sollicités dans la foulée pour prendre la main sur l’affaire. Quatre personnes sont interpellées, dont un mineur.
Les perquisitions menées par les enquêteurs mettent au jour 168 pots de tabac, quatre cartouches de cigarettes, près de 6 000 euros en liquide, ainsi que quelques armes relevant des catégories B et D détenues sans autorisation. L’inventaire comprend notamment dix conteneurs lacrymogènes de 470 g et un poing américain, détaille la gendarmerie sur sa page Facebook. Une sacoche de marque contrefaite est également saisie.
Peines de prison et amende
À l’issue des gardes à vue, le mineur est relâché. Les trois majeurs, eux, sont présentés devant le Tribunal judiciaire de Rouen, où ils sont jugés en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ils écopent de peines allant de cinq mois d’emprisonnement — dont deux mois fermes aménageables — à six et sept mois avec sursis. Chacun se voit également infliger une amende de 500 euros.