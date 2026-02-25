Trafic présumé de drogue au Havre : les policiers arrivent en pleine transaction

Les fouilles confirment les soupçons : un premier pochon de cannabis est retrouvé dans un paquet de cigarettes logé dans la portière, deux autres sont dissimulés dans la console centrale. Soit au total 9,60 g de résine de cannabis. La conductrice affirme que la drogue appartiendrait à une « voisine », sans autre précision.



Les deux suspects sont interpellés pour détention, offre ou cession de stupéfiants, autrement dit trafic de produits stupéfiants.



Le Scénic est remorqué et conduit au commissariat central pour une fouille approfondie.

L’enquête se poursuit pour déterminer l’origine de la drogue et la réalité de la transaction observée par les policiers.