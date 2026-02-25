Connectez-vous S'inscrire

Trafic présumé de drogue au Havre : les policiers arrivent en pleine transaction



Mercredi 25 Février 2026 - 11:58



Des policiers en patrouille ont surpris un échange d'argent suspect entre une automobiliste et un piéton, dans le quartier de Bléville au Havre. Des pochons de cannabis, de l’argent liquide conditionné et des téléphones ont été saisis.



Les forces de l'ordre sont arrivés au bon moment et alors que la conductrice et un piéton échangeaient de l'argent contre des stupéfiants - Illustration DGPN
Les forces de l'ordre sont arrivés au bon moment et alors que la conductrice et un piéton échangeaient de l'argent contre des stupéfiants - Illustration DGPN
La scène se déroule cette niuit de mardi à mercredi. Vers 3h15, les policiers repèrent un Renault Scénic à l’arrêt, feux allumés, au niveau du rond-point de la rue d’Estienne-d’Orves, au Havre. Sous leurs yeux, la conductrice et un piéton procèdent à un échange de liasses de billets.

Billets de banque, téléphones et cannabis

Au moment du contrôle, les deux individus expliquent aux gardiens de la paix qu’il s’agit d’une simple vente d’iPhone 12 pour 350 euros. Mais plusieurs éléments font rapidement douter les policiers : l’homme, âgé de 35 ans, a sur lui quatre  téléphones portables et trois-cents euros en billets de banque.

La conductrice de 27 ans, originaire des Hauts-de-Seine, est quant à elle trouvée en possession de 395 € conditionné en rouleau avec un élastique.

Interpellés pour trafic de stupéfiants

Les fouilles confirment les soupçons : un premier pochon de cannabis est retrouvé dans un paquet de cigarettes logé dans la portière, deux autres sont dissimulés dans la console centrale. Soit au total 9,60 g de résine de cannabis. La conductrice affirme que la drogue appartiendrait à une « voisine », sans autre précision.

Les deux suspects sont interpellés pour détention, offre ou cession de stupéfiants, autrement dit trafic de produits stupéfiants.

Le Scénic est remorqué et conduit au commissariat central pour une fouille approfondie. 
L’enquête se poursuit pour déterminer l’origine de la drogue et la réalité de la transaction observée par les policiers.




FIL INFO

Trafic présumé de drogue au Havre : les policiers arrivent en pleine transaction

25/02/2026

Le Grand-Quevilly : l'automobiliste alcoolisé et sous stupéfiants conduisait dangereusement

25/02/2026

Val-de-Reuil : un garage en feu, cinq enfants et cinq adultes évacués

25/02/2026

Yvelines. Equipés comme de vrais cambrioleurs, deux adolescents interpellés à Marly-le-Roi

25/02/2026

RN12 : deux fermetures prolongées programmées entre Méré, Plaisir et Neauphle-le-Vieux

24/02/2026

Seine-Maritime : le corps de l'homme retrouvé sur la plage de Sainte-Adresse identifié

24/02/2026
   
 