Soulagement à Fécamp : les deux hommes et la femme disparus dans des galeries souterraines retrouvés sains et saufs

Un examen médical a confirmé leur bon état général à la sortie, indique la préfecture ce soir
Les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime, appuyés par des spécialistes du Spéléo-secours français, ont localisé les deux hommes de 38 et 43 ans et la femme recherchés depuis le début de l’après-midi. Repérés vers 18 heures, ils ont pu être évacués à pied du souterrain où ils s’étaient engagés dans la nuit.
Retrouvés en vie après de longues heures sous terre
Un examen médical a confirmé leur bon état général à la sortie.
Selon les premiers éléments, communiqués ce soir par la préfecture, le trio aurait pénétré dans la cavité en forçant une trappe normalement condamnée au public. Une proche avait signalé leur absence inquiétante, n’ayant plus de nouvelles depuis cette nuit à 2 heures du matin.
Les secours - 46 sapeurs-pompiers et 10 spéléologues volontaires - ont été mobilisés dès le début d’après-midi, avec un important dispositif mis en place autour de l’église Saint-Étienne et un poste de commandement du Sdis76.
Le préfet salue la mobilisation
- Le préfet de la Seine-Maritime a exprimé sa reconnaissance envers l’ensemble des équipes engagées, notamment les unités spécialisées mobilisées pour progresser dans cette zone souterraine complexe et non sécurisée.