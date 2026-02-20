Eure : « ouverte illégalement », une crèche fermée immédiatement par le préfet à Val-de-Reuil

Hier (jeudi) après-midi, un "contrôle ciblé" a été exercé dans cette crèche par les services de la Protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil départemental de l’Eure, l’inspection du travail et la Direction départementale de la protection des populations. Lors des vérifications sur place, les fonctionnaires ont découvert que "Val de rêve" avait ouvert et recevait des enfants… sans disposer du moindre agrément administratif.



Or, la réglementation est précise et stricte : tout établissement d’accueil de jeunes enfants doit obtenir un agrément délivré par le président du Conseil départemental, garantissant le respect des normes de sécurité, d’encadrement et d’hygiène. Sans cette autorisation, non seulement les conditions réglementaires ne sont pas vérifiées, mais les familles ne peuvent pas bénéficier du complément mode de garde de la CAF.