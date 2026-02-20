Eure : un mort et un blessé grave dans une violente collision sur la D438 à Brionne

Un homme de 39 ans est décédé et un autre a été évacué en urgence absolue après une collision entre un poids lourd et deux voitures, ce vendredi matin, sur la D438 à Brionne. Les secours ont dû désincarcérer les deux conducteurs, tandis que la gendarmerie a ouvert une enquête.