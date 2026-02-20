Eure : un mort et un blessé grave dans une violente collision sur la D438 à Brionne

Les conducteurs des deux voitures impliquées étaient incarcérés. L'un d'eux, en arrêt cardiorespiratoire, a succombé à ses blessures, le second a été héliporté au CHU de Rouen en urgence absolue - Illustration Adobe Stock
Un dramatique accident a coûté la vie à un homme de 39 ans, ce vendredi matin, sur la route départementale 438 à hauteur de Brionne, dans l’Eure.
Un semi-remorque et deux voitures sont entrés en collision vers 7h30, dans des circonstances que l'enquête devra établir. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert les conducteurs des deux véhicules de tourisme incarcérés dans leurs habitacles.
L'un des conducteurs succombe à ses blessures
Le conducteur de l’une des voitures, un homme de 39 ans, était en arrêt cardiorespiratoire, à l'arrivée des secours. Malgré les tentatives de réanimation, le médecin du SMUR n’a pu que constater son décès sur place.
Le second automobiliste, un homme de 27 ans, grièvement blessé, a été désincarcéré puis médicalisé avant d’être évacué en urgence absolue vers le CHU de Rouen à bord de l’hélicoptère Viking du Samu 76.
Quant au chauffeur du poids lourd, âgé de 52 ans, très choqué, il n’a pas été blessé.
Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie, chargée de l’enquête, et des agents de la DIRNO dépêchés pour sécuriser la zone. Un élu municipal de Brionne était également présent sur les lieux.
