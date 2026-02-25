Grand-Quevilly : un spectacle pop et engagé pour la Journée des droits des femmes

Trois fans, trois voix et une même idole : Britney Spears.

Le Centre culturel Marx-Dormoy à Grand-Quevilly accueille samedi 7 mars, à 18h, « My loneliness is killing me », une création collective portée par Dullin Hors les Murs.