Grand-Quevilly : un spectacle pop et engagé pour la Journée des droits des femmes



Mercredi 25 Février 2026 - 15:36



Trois fans, trois voix et une même idole : Britney Spears.
Le Centre culturel Marx-Dormoy à Grand-Quevilly accueille samedi 7 mars, à 18h, « My loneliness is killing me », une création collective portée par Dullin Hors les Murs.



Sur scène, le destin de la pop star sert de fil rouge. Avec « My loneliness is killing me », c'est un spectacle qui revisite la trajectoire de Britney Spears à travers les yeux de ses fans. Une création collective qui mêle récits intimes et histoire pop

Le projet réunit trois fans, chacun avec son vécu, ses blessures, ses obsessions, et surtout son lien intime avec l’icône mondiale. Leurs voix, leurs souvenirs et leurs projections se croisent avec les étapes marquantes de la vie de Britney Spears : la fabrication d’une star, la pression médiatique, l’effondrement sous les projecteurs et le combat pour la liberté.

Sur scène, tout s’imbrique : témoignages, archives vidéo, extraits d’interviews, scènes intimes, tableaux chorégraphiés. Cette hybridation entre théâtre documentaire et pop culture compose un spectacle qui interroge notre rapport aux idoles, à la célébrité, au corps et à l’émancipation.

Un moment participatif et vibrant

La mise en scène revendique une énergie de groupe : voix des fans, chorégraphies, moments participatifs, présence de danseurs stagiaires.

L’objectif : faire résonner dans la salle ce que la chanteuse représente pour toute une génération — un mélange de force, de fragilité et de reconquête.

Présenté en première au Centre culturel Marx-Dormoy, le spectacle s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, dont il prolonge les thématiques : liberté, expression, injonctions sociales, résilience.

A SAVOIR - Infos pratiques
Lieu : Centre culturel Marx-Dormoy, Grand-Quevilly (Seine-Maritime)
Date : samedi 7 mars – 18h

Réservations :
• Billetterie en ligne : https://billetterie-dullin.mapado.com/event/567624-my-loneliness-is-killing-me-compagnie-diplex
• Mail : billetterie-dullin@grandquevilly.fr
• Téléphone : 06 79 18 08 60



