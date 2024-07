Seine-Maritime. 1,5 hectare de roseaux détruits par un incendie à Gonfreville-l'Orcher

Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce jeudi soir pour un feu d'espace naturel route de l'Estuaire à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime).



L'incendie s'est déclaré peu avant 20 h 30 et a brûlé 1,5 hectare de roseaux. Il a été circonscrit en un peu plus d'une heure grâce aux moyens importants engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Quelque 43 sapeurs-pompiers et 26 engins ont été mobilisés sur le sinistre, sous le commandement d'un chef de colonne.



A 22 h 50, les sapeurs-pompiers procédaient au traitement des lisières.