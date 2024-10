Saint Vigor d’Ymonville : Un homme de 62 ans décède d’un arrêt cardio-respiratoire près d’un gabion

Les sapeurs-pompiers et le SMUR sont intervenus ce jeudi à 11h15, sur la route de l’estuaire à Saint Vigor d’Ymonville (Seine-Maritime) suite à un appel signalant un homme en arrêt cardio-respiratoire. À l’arrivée des secours, un homme de 62 ans se trouvait à proximité d’un gabion, victime d’une crise cardiaque.



Un dispositif important a été déployé, incluant 5 engins et 11 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en risques nautiques. L’hélicoptère Dragon 76, avec à son bord une équipe médicale est également intervenu rapidement sur place.



Les secours ont entrepris des actions de reconnaissance et ont immédiatement pris en charge la victime, tentant une réanimation en coopération avec l’équipe médicale du Dragon 76. Malgré leurs efforts, le sexagénaire n’a pas pu être réanimé. Il a été déclaré décédé par le médecin qui a émis un obstacle médico-légal.



Le corps a été laissé à la disposition de la gendarmerie qui a ouvert une enquête.