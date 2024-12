Saint-Nicolas-de-Bliquetuit : un chat tombé dans un puits mobilise une équipe spécialisée des sapeurs-pompiers

À leur arrivée sur les lieux, les secours ont constaté que l’animal se trouvait au fond du puits. Une opération complexe a été mise en œuvre, mobilisant quatre engins et dix sapeurs-pompiers, dont des membres de l’équipe spécialisée en sauvetage en milieu périlleux (SMP).



Les sapeurs-pompiers ont déployé un dispositif de descente et de remontée adapté à la situation, puis ont entrepris une recherche méticuleuse pour localiser précisément l’animal.



En milieu de matinée, l’opération était toujours en cours, les équipes poursuivant leurs efforts pour secourir le chat en détresse.



Plus d’infos à venir