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Saint-Martin-du-Bec : un motard perd la vie dans une sortie de route

SEINE-MARITIME


Mardi 7 Avril 2026 - 21:53

Un motard est décédé ce mardi après-midi à Saint-Martin-du-Bec, victime d'un accident de la route. Malgré l’intervention rapide des secours, il a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.




Le motard a été déclaré décédé par le médecin du SMUR sur le lieu de l'accident - Illustration
Le motard a été déclaré décédé par le médecin du SMUR sur le lieu de l'accident - Illustration
Un accident mortel s’est produit ce mardi après-midi à Saint-Martin-du-Bec, en Seine-Mariitme. Une moto, seule en cause, a quitté la chaussée pour terminer sa course dans le bas-côté.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le conducteur, un homme dont l’âge n’a pas été précisé, se trouvait en arrêt cardio-respiratoire, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), sans plus de précisions.. Malgré l’intervention des équipes médicales, il a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.

Une enquête pour déterminer les circonstances

Les circonstances exactes de cette sortie de route restent à éclaircir. Les forces de l’ordre ont été chargées des constatations afin de comprendre les causes de l’accident.




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