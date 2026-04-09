SEINE-MARITIME. Une femme de 23 ans retrouvée morte sous le pont de Tancarville

Le corps d’une jeune femme a été retrouvé peu après 8 heures ce jeudi matin par un agent de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO), rue du Nais, à Tancarville. La victime, âgée de 23 ans, se trouvait au sol, sous le pont de Tancarville.



Appelés es à se rendre sur les lieux, les secours, dont une équipe du SMUR, n’ont pu que constater le décès de la jeune femme.