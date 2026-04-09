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SEINE-MARITIME. Une femme de 23 ans retrouvée morte sous le pont de Tancarville


Jeudi 9 Avril 2026 - 09:10

Une jeune femme de 23 ans a été découverte sans vie, ce matin, sous le pont de Tancarville. Malgré l’intervention des secours, elle a été déclarée décédée sur place.




Le corps de la jeune femme a été découvert sous le pont de Tancarville, indiquent les sapeurs-pompiers - illustration
Le corps de la jeune femme a été découvert sous le pont de Tancarville, indiquent les sapeurs-pompiers - illustration
Le corps d’une jeune femme a été retrouvé peu après 8 heures ce jeudi matin par un agent de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO), rue du Nais, à Tancarville. La victime, âgée de 23 ans, se trouvait au sol, sous le pont de Tancarville.

Appelés es à se rendre sur les lieux, les secours, dont une équipe du SMUR, n’ont pu que constater le décès de la jeune femme.

Une enquête ouverte

Les circonstances de la mort restent à déterminer. La gendarmerie a été saisie et une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les faits.
 




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