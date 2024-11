Rouen : un vol déjoué sur un chantier, un suspect interpellé fortement alcoolisé

Un vol sur le chantier d’un immeuble en construction a été déjoué par la police dans la soirée de samedi, à Rouen (Seine-Maritime).



Peu avant 22 heures, un riverain de la rue Berthe-Morisot, sur la rive gauche, a remarqué un individu suspect sur le chantier en question, et a contacté le « 17 ». Une patrouille de la brigade canine est arrivée rapidement sur place et a constaté que la vitre d’un local où sont entreposés divers outils a été brisée et qu’une scie circulaire se trouve au sol à proximité, prête à être emportée.