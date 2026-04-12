Rouen : un feu de cave mobilise les sapeurs-pompiers rue Lafayette, une personne blessée

Un dégagement de fumée signalé en soirée a conduit à l’intervention des sapeurs-pompiers dans le centre de Rouen. Sur place, l’incendie a été confirmé dans la cave d’un immeuble de trois étages à usage mixte.
Les premiers secours ont procédé à des évacuations de résidents, notamment à l’aide d’une échelle à coulisse, afin de sécuriser les occupants exposés aux fumées.
Les premiers secours ont procédé à des évacuations de résidents, notamment à l’aide d’une échelle à coulisse, afin de sécuriser les occupants exposés aux fumées.
Des habitants évacués
Cinq engins et 19 sapeurs-pompiers, dont un chef de groupe, ont été mobilisés. Le sinistre a été maîtrisé puis circonscrit au moyen d’une lance à incendie, permettant de contenir rapidement la propagation du feu.
Le bilan provisoire fait état d’une victime légèrement blessée. Aucune autre personne n’a été signalée en difficulté à ce stade.
Le bilan provisoire fait état d’une victime légèrement blessée. Aucune autre personne n’a été signalée en difficulté à ce stade.