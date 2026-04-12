Rouen : un feu de cave mobilise les sapeurs-pompiers rue Lafayette, une personne blessée

Un dégagement de fumée signalé en soirée a conduit à l’intervention des sapeurs-pompiers dans le centre de Rouen. Sur place, l’incendie a été confirmé dans la cave d’un immeuble de trois étages à usage mixte.



Les premiers secours ont procédé à des évacuations de résidents, notamment à l’aide d’une échelle à coulisse, afin de sécuriser les occupants exposés aux fumées.