Rouen : surpris en train d’incendier une poubelle, il tente de fuir en fauteuil roulant

L'homme suspecté d'avoir incen dié une poubelle a été trouvé en possession d'un briquet et d'un couteau - Illustration ©Pexels
Un premier feu de poubelle a mobilisé les secours dans la nuit de dimanche, vers 2h30, avenue du Général-Leclerc à Rouen. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie. Le conteneur à déchets était en revanche entièrement détruit par les flammes.
Peu après, à proximité immédiate du premier feu, à l’angle de la rue du Général-Leclerc et de la rue Jacques-Lemoyne, les policiers ont surpris un homme en train d’allumer un second conteneur. L’individu, qui se déplace en fauteuil roulant, aurait alors tenté de prendre la fuite avant d’être rapidement rattrapé et interpellé.
Peu après, à proximité immédiate du premier feu, à l’angle de la rue du Général-Leclerc et de la rue Jacques-Lemoyne, les policiers ont surpris un homme en train d’allumer un second conteneur. L’individu, qui se déplace en fauteuil roulant, aurait alors tenté de prendre la fuite avant d’être rapidement rattrapé et interpellé.
Un couteau et un briquet saisis
Lors de la palpation de sécurité, les policiers ont découvert un couteau sur lui. L’arme blanche a été saisie pour les besoins de l’enquête. Une fouille réalisée au commissariat a également permis de retrouver un briquet dans ses effets personnels.
Le mis en cause, âgé de 42 ans et résidant domicilié à Caen, dans le Calvados, a été placé en garde à vue pour destruction par incendie. Les vérifications d’alcoolémie se sont révélées négatives.
Déjà connu des services de police, l’homme faisait par ailleurs l’objet d’une interdiction stricte de détenir ou de porter une arme.
Le mis en cause, âgé de 42 ans et résidant domicilié à Caen, dans le Calvados, a été placé en garde à vue pour destruction par incendie. Les vérifications d’alcoolémie se sont révélées négatives.
Déjà connu des services de police, l’homme faisait par ailleurs l’objet d’une interdiction stricte de détenir ou de porter une arme.