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Rouen : neuf blessés dont un grave dans une collision entre une voiture et un bus Teor

SEINE-MARITIME


Mercredi 8 Avril 2026 - 22:49

Neuf victimes, dont une en urgence absolue, après une collision entre une voiture et un bus Teor mercredi soir à Rouen. Le blessé le plus grave a été transporté au CHU.




Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Une collision entre une voiture et un bus Teor a fait neuf victimes, dont une en urgence absolue, ce mercredi soir sur le pont Guillaume-le-Conquérant à Rouen. Le conducteur du véhicule léger, un homme âgé de 18 ans, piégé dans l’habitacle, a été désincarcéré.

L’accident s’est produit vers 21 h 08. Le bus transportait une cinquantaine de passagers au moment du choc. Au total, neuf personnes ont été impliquées : sept dans le bus et deux dans la voiture.
 

​Un blessé grave transporté au CHU de Rouen

Selon un bilan actualisé à 22 h 31 après évaluation par le Smur, le jeune conducteur du véhicule est en urgence absolue, quatre en urgences relatives et quatre autres sont considérées comme impliquées.

Cinq victimes ont été transportées vers des établissements de santé, dont le blessé grave médicalisé vers le CHU de Rouen.

D’importants moyens ont été engagés, avec 19 sapeurs-pompiers, six engins, ainsi que le Smur, la police et les services du réseau Teor. Les opérations de secours ont nécessité un balisage du secteur



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