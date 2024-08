Rouen : les cambrioleurs laissent l'empreinte de leurs chaussures sur la façade de l'immeuble...

Deux jeunes monte-en-l'air, âgés de 18 et 19 ans, originaires de Bihorel et de Rouen (Seine-Maritime), n'auront pas de quoi pavoiser ! Leur exploit a tourné court...



Dans la nuit de lundi, ils ont été repérés par un riverain de la rue Jean-Texcier sur les Hauts-de-Rouen, en train d'escalader la façade d'un immeuble et de s'introduire dans un appartement du deuxième étage après avoir brisé la vitre d'une fenêtre. Le témoin, qui a appelé le 17 (police secours), a précisé les avoir vus ensuite faire des allers-retours, les bras chargés d'objets.