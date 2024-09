Rouen : le conducteur en état d'ivresse emboutit une voiture de police et tente de s'enfuir à pied

Le mis en cause, un Rouennais de 28 ans en état d'ébriété, a refusé de souffler dans l'éthylomètre et de se soumettre au test salivaire (dépistage des stupéfiants). Les vérifications ont permis d'établir qu'il était sous le coup d'une suspension de son permis de conduire. Transporté à l'hôpital Saint-Julien, au Petit-Quevilly, il a également refusé la prise de sang.



Connu défavorablement des services de police pour des délits routiers, il a été placé en garde à vue et devra répondre des chefs de défaut de maîtrise, défaut de permis et délit de fuite.



Les deux passagers qui étaient avec lui, âgés de 26 et 23 ans, n'ont pas été inquiétés.