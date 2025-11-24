Connectez-vous S'inscrire

Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge


Le CHU de Rouen lance la construction d’un vaste plateau réunissant l’ensemble de ses soins critiques. Objectifs : augmenter les capacités, fluidifier les parcours et mieux affronter les crises sanitaires.



Lundi 24 Novembre 2025 - 18:17


La pose de la première pierre des futurs plateaux de soins critiques a eu lieu le 19 novembre -
La pose de la première pierre des futurs plateaux de soins critiques a eu lieu le 19 novembre -
Le projet vise à rassembler, dans un même bâtiment, les réanimations et soins intensifs polyvalents du CHU afin de gagner en modularité et en efficacité. Cette réorganisation doit permettre de mieux absorber les besoins croissants du territoire, alors que les lits de réanimation du CHU servent de recours à l’ensemble de la Seine-Maritime, de l’Eure et parfois au-delà.

L’augmentation capacitaire prévue répond à un déficit chronique : le taux d’occupation des 62 lits actuels atteint en moyenne 90 %, bien au-dessus des recommandations nationales (80–85 %). Cette saturation complique les admissions, raccourcit parfois les séjours en réanimation et surcharge les services conventionnels.

Un pôle unique sur trois niveaux, au plus près des blocs opératoires

Le futur ensemble sera implanté à proximité immédiate des blocs chirurgicaux Robec et Derocque, pour simplifier les parcours opératoires, sécuriser les prises en charge lourdes et accompagner le développement de la chirurgie complexe.

La répartition prévue :
• 1er étage : soins critiques médicaux
• 2e étage : soins critiques chirurgicaux
• 3e demi-étage : vestiaires, activités tertiaires et coordination des prélèvements d’organes et de tissus

Au total, le CHU projette 67 lits de réanimation (+5 lits construits mais non ouverts immédiatement) et 32 lits de soins intensifs polyvalents, soit +17 lits de soins intensifs. Un pool de réserve infirmier et aide-soignant, spécifiquement formé à la réanimation, renforcera les équipes en fonction des besoins.
La configuration du CHU après les travaux -Illustration CHU Rouen
La configuration du CHU après les travaux -Illustration CHU Rouen

Vers un parcours plus gradué et plus fluide

Ce regroupement doit permettre une meilleure graduation des soins : éviter les sorties trop précoces de réanimation, limiter les transferts vers les secteurs conventionnels quand l’état du patient nécessite encore une prise en charge lourde, et améliorer la continuité entre soins intensifs et réanimation.

Aujourd’hui, 65 % des patients quittant la réanimation rouennaise sont envoyés directement en hospitalisation conventionnelle, faute de lits intermédiaires disponibles. Les nouvelles capacités doivent corriger cette situation et réduire les séjours anticipés, inférieurs à la moyenne nationale.

Une infrastructure dimensionnée pour les crises

Le regroupement des lits, la mutualisation des ressources, et la formation continue des équipes permettront de transformer rapidement des lits de soins intensifs en lits de réanimation en cas de crise sanitaire, comme l’a mis en lumière la pandémie de Covid-19.

Ce plateau de soins critiques, d’une surface de 13 000 m², représente un investissement global de 66 millions d’euros. La mise en service est prévue au premier trismestre 2028.

Quelle différence entre soins critiques, soins intensifs et réanimation ?
 
  • Les soins critiques regroupent l’ensemble des lits de réanimation et de soins intensifs. Leur organisation est encadrée par le décret du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de cette activité.
 
  • La réanimation s’adresse aux patients présentant – ou susceptibles de présenter – plusieurs défaillances viscérales aiguës engageant directement le pronostic vital. Ces situations nécessitent une surveillance continue, des techniques de suppléance (respiratoire, circulatoire, rénale…) et un effectif soignant renforcé
 
  • Les soins intensifs prennent en charge des patients présentant une défaillance d’organe isolée ou nécessitant, en raison de leur traitement ou de leur état, une surveillance clinique et biologique rapprochée. Ils peuvent être spécialisés par organe ou polyvalents.





Mots clés : CHU, Rouen, Seine-Maritime, soins critiques




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge

24/11/2025

En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915

24/11/2025

Un camion heurte un pont-rail entre Pont-de-l’Arche et Oissel : trafic interrompu sur la ligne Paris–Le Havre

24/11/2025

Le “Pack nouveau départ” : un accompagnement immédiat pour les victimes de violences conjugales en Seine-Maritime

24/11/2025

Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne

24/11/2025

Camion-citerne couché : l’A151 fermée à la circulation entre Eslettes et Pissy-Pôville, en Seine-Maritime

24/11/2025

Un jeune homme suicidaire intercepté in extremis au-dessus du bassin du Commerce au Havre

24/11/2025

De Saint-Michel à la ferme de Navarre : la transhumance revient à Évreux du 25 au 28 novembre

24/11/2025

Conduite endommagée et fuite de gaz : les habitants confiné dans leur immeuble au Havre

24/11/2025

Un camion-citerne de matières dangereuses couché sur l’A151 en Seine-Maritime : sa conductrice blessée

24/11/2025

Eure : un "patrouilleur" percute l'arrière d'un poids-lourd sur l'A13, le conducteur est choqué

24/11/2025

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025

Neige et verglas dans l'Eure : une dizaine d’accidents, sept blessés et près de 300 foyers privés d'électricité

23/11/2025

Un bâtiment agricole de 2 000 m2 en feu à Hénouville en Seine-Maritime : plus de 120 bovins évacués

23/11/2025

Vigilance jaune neige-verglas ce week-end en Seine-Maritime et dans l’Eure

22/11/2025

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025

Accident de la circulation sur la D915 à Esclavelles, en Seine-Maritime : trois personnes impliquées

22/11/2025

Le sous-sol d'un pavillon embrasé à Eu : les occupants et leur chien pris en charge par les secours

22/11/2025

Départ de feu dans le sous-sol d'un pavillon à Belbeuf : le compteur électrique pointé du doigt

22/11/2025

Dieppe : 200 salariés évacués chez Renault Alpine après le déclenchement de l'alarme incendie

22/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025 -

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025 -

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025 -

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025 -

Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

21/11/2025 -

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen