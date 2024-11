Rouen : l'incendiaire des poubelles au palais de justice retrouvé grâce à la vidéosurveillance

Filmé par la vidéosurveillance, l'incendiaire, connu des servies de police et de la justice pour menaces, vol, violences avec arme et détention de stupéfiants, était recherché depuis les faits. Et lundi, il a été repéré dans les jardins de l'hôtel de ville vers 20h30 et interpellé pour dégradation par incendie d'un bien public. En garde à vue, il a reconnu les faits.



Déféré devant un magistrat du parquet, il a été informé de sa comparution devant le tribunal judiciaire pour le 3 janvier prochain. Dans l'attente de son jugement, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.