Rouen : ils tentent de faire des achats dans une boutique avec une carte bancaire volée

La veille, une femme a signalé à la police le vol de sa carte bancaire dans la nuit du 24 au 25 juin, à son domicile. Sur la base des éléments recueillis auprès de la victime, les policiers repèrent trois jeunes à l'allure suspecte rue Saint-Sever. Suspectés d'être les auteurs du vol, ils les contrôlent et découvrent sur l'un d'eux la fameuse carte bancaire volée.



Deux d'entre eux, originaires de Canteleu et de Rouen, sont interpellés et placés en garde à vue pour recel de vol et usage frauduleux d'un moyen de paiement. Le troisième est mis hors de cause.