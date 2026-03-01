Créée il y a 20 ans, l'Alerte enlèvement a été déclenchée trois fois en Normandie

Depuis 2006, le dispositif Alerte enlèvement mobilise en quelques minutes médias, réseaux de transport et acteurs du numérique pour retrouver un enfant en danger. En vingt ans, il affiche un bilan jugé remarquable : 38 enfants retrouvés vivants.