Rodéos, runs et drift : le préfet de l’Eure interdit les rassemblements sauvages pendant trois mois

Dans son arrêté, le préfet justifie cette décision par la recrudescence de ces rassemblements et les risques qu’ils génèrent. Les autorités évoquent des comportements dangereux sur la voie publique, des nuisances sonores importantes, mais aussi des atteintes à la sécurité des participants comme des riverains.



Les services de l’État pointent également l’absence d’organisation structurée : pas de déclaration préalable, pas de dispositif de sécurité, ni de moyens de secours adaptés. Autant d’éléments qui, selon la préfecture, exposent à des troubles graves à l’ordre public.



Ces rassemblements, parfois massifs, peuvent en outre entraver la circulation et limiter la liberté d’aller et venir, notamment lorsqu’ils occupent durablement des axes routiers ou des zones publiques.