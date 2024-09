Région Normandie. Près de 950 000 euros alloués à la SNSM pour renforcer le sauvetage en mer

Cette aide se répartit sur plusieurs stations SNSM, situées sur le littoral normand, chacune bénéficiant de fonds pour renforcer ses capacités d’intervention :



55 000 euros seront alloués à la station SNSM d’Agon-Coutainville (Manche) pour l’acquisition d’une nouvelle embarcation semi-rigide SRA 750. Cet équipement de pointe permettra à cette station de répondre plus rapidement et efficacement aux situations d’urgence en mer, offrant une meilleure sécurité aux plaisanciers et professionnels du littoral.



La station SNSM de Courseulles-sur-Mer (Calvados) bénéficiera d’une somme de 262 104 euros pour l’achat d’une vedette de sauvetage côtier de 1ʳᵉ classe (VSC1). Ce navire, indispensable pour les opérations de sauvetage côtières, sera équipé des dernières technologies en matière de navigation et de sécurité.



Un montant de 476 594 euros est attribué à la station SNSM de Granville (Manche) pour l’acquisition d’un navire de sauvetage hauturier de 1ʳᵉ classe (NSH1). Ce navire robuste et performant est dédié aux interventions en haute mer, souvent dans des conditions météorologiques difficiles, renforçant ainsi les capacités d’action de la SNSM dans cette région maritime à forte activité.



Enfin, la station SNSM d'Ouistreham (Calvados) recevra 152 153 euros pour financer également l’achat d’un navire de sauvetage hauturier de 1ʳᵉ classe (NSH1). Ce soutien permettra à cette station de moderniser sa flotte, en améliorant sa réactivité et ses conditions d’intervention lors des missions en haute mer.