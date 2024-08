Refus d'obtempérer près de Dieppe : la voiture du chauffard alcoolisé s'immobilise sur le toit

Après avoir remonté dangereusement une file de voitures, il est monté sur un trottoir, a arraché des plots en plastique et a percuté un peu plus loin une voiture dans le rond-point de la clinique Mégival à Saint-Aubin-sur-Scie. Le chauffard, poursuivi à distance par les policiers, a continué sa route en direction d'Hautot-sur-Mer en prenant un sens interdit.



Une fuite en avant qui s'est terminée mal pour l'automobiliste, dont le Kangoo a été retrouvé plus loin sur le toit à la sortie d'un tournant. Le conducteur et son passager sont sortis indemnes du véhicule et ont été immédiatement interpellés.