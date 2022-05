Refus d’obtempérer à Montigny-le-Bretonneux : un jeune de 14 ans arrêté, deux policiers blessés

Le scooter a été rapidement repéré, avenue du Centre, ainsi que le pilote, par un équipage de la brigade anticriminalité informé (BAC) par radio. Lors de l’interpellation, les policiers sont tombés au sol avec le mis en cause. Dans la chute, les fonctionnaires ont été blessés légèrement : l’un s’est plaint de douleurs au tibia, le second au niveau d’un pouce.



L’adolescent a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.