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Pollution de l’air : niveau élevé de particules fines en Seine-Maritime



Lundi 23 Mars 2026 - 11:41



Un épisode de pollution aux particules fines touche la Seine-Maritime ce lundi 23 mars, entraînant l’activation de mesures de vigilance et de recommandations sanitaires pour la population.



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Un épisode de pollution de l’air aux particules fines (PM10) est en cours en Seine-Maritime. La préfecture a déclenché, ce lundi 23 mars, la procédure d’information et de recommandation sur l’ensemble du département.

Cette dégradation de la qualité de l’air s’explique par des conditions météorologiques favorisant l’accumulation de polluants dans l’atmosphère. Les concentrations élevées de particules fines peuvent avoir des effets sur la santé, notamment chez les personnes les plus fragiles.

Activités physiques et déplacements à adapter

Les autorités recommandent de limiter les efforts physiques intenses, d’éviter les zones à fort trafic et de privilégier les déplacements doux ou les transports en commun. Il est également conseillé d’adopter une conduite plus souple et de réduire sa vitesse sur les axes routiers.

En parallèle, certaines pratiques sont à éviter pour ne pas aggraver la situation : utilisation de chauffages au bois non performants, travaux émetteurs de solvants ou encore brûlage de déchets verts, interdit toute l’année.

Un suivi de la situation est assuré par les services de l’État. Les personnes sensibles ou vulnérables sont invitées à consulter un professionnel de santé en cas de symptômes respiratoires ou cardiaques.



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