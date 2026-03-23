Pollution de l’air : niveau élevé de particules fines en Seine-Maritime

Les autorités recommandent de limiter les efforts physiques intenses, d’éviter les zones à fort trafic et de privilégier les déplacements doux ou les transports en commun. Il est également conseillé d’adopter une conduite plus souple et de réduire sa vitesse sur les axes routiers.



En parallèle, certaines pratiques sont à éviter pour ne pas aggraver la situation : utilisation de chauffages au bois non performants, travaux émetteurs de solvants ou encore brûlage de déchets verts, interdit toute l’année.



Un suivi de la situation est assuré par les services de l’État. Les personnes sensibles ou vulnérables sont invitées à consulter un professionnel de santé en cas de symptômes respiratoires ou cardiaques.