Poids lourd renversé en Seine-Maritime : l’A29 coupée pendant 2 heures cette nuit


Un poids lourd s’est renversé sur l’A29 à Grémonville, dans la nuit de vendredi à samedi, entraînant la coupure totale de la circulation pendant plus de deux heures. Aucun blessé n’est à déplorer.



Samedi 8 Novembre 2025 - 07:24


Illustration
Illustration
La circulation a été totalement interrompue pendant plus de deux heures, dans la nuit de vendredi à samedi, sur l’autoroute A29 à hauteur de Grémonville (Seine-Maritime), dans le sens Saint-Quentin – Caen. En cause : un accident impliquant un poids lourd, survenu peu avant 1h du matin, au point repère 73+400.

Le camion s’est retrouvé couché en travers des voies, nécessitant la mise en place d’une déviation avec sortie obligatoire à Yerville (sortie n°9), via la RD929 en direction d’Yvetot pour rejoindre ensuite l’A150.
.

Circulation rétablie vers 3 heures

Heureusement, l’accident n’a fait aucun blessé, a précisé Bison Futé. Les secours, ainsi que les équipes d’intervention du gestionnaire autoroutier, sont rapidement intervenus pour sécuriser la zone.
La circulation a pu reprendre peu après 3h00, mettant fin à l’évènement.
 




Mots clés : A29, accident, faits divers, Seine-Maritime




