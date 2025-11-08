Poids lourd renversé en Seine-Maritime : l’A29 coupée pendant 2 heures cette nuit

La circulation a été totalement interrompue pendant plus de deux heures, dans la nuit de vendredi à samedi, sur l’autoroute A29 à hauteur de Grémonville (Seine-Maritime), dans le sens Saint-Quentin – Caen. En cause : un accident impliquant un poids lourd, survenu peu avant 1h du matin, au point repère 73+400.
Le camion s’est retrouvé couché en travers des voies, nécessitant la mise en place d’une déviation avec sortie obligatoire à Yerville (sortie n°9), via la RD929 en direction d’Yvetot pour rejoindre ensuite l’A150.
Circulation rétablie vers 3 heures
Heureusement, l’accident n’a fait aucun blessé, a précisé Bison Futé. Les secours, ainsi que les équipes d’intervention du gestionnaire autoroutier, sont rapidement intervenus pour sécuriser la zone.
La circulation a pu reprendre peu après 3h00, mettant fin à l’évènement.
