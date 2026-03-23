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Pissy-Pôville : un feu de sèche-linge dans un manoir, une occupante mise en sécurité

SEINE-MARITIME



Lundi 23 Mars 2026 - 18:21



Un feu de sèche-linge s’est déclaré ce lundi 23 mars vers 17h40 dans un manoir de Pissy-Pôville. Une occupante a été mise en sécurité. Elle est indemne.



25 sapeurs-pompiers sont intervenus avec sept engins - Illustration Adobe Stock
25 sapeurs-pompiers sont intervenus avec sept engins - Illustration Adobe Stock
Un incendie s’est déclaré ce lundi en fin d’après-midi dans un manoir situé route de la Mairie, à Pissy-Pôville, au nord de Rouen (Seine-Maritime). Le sinistre, qui a pris au deuxième étage du bâtiment, a mobilisé d’importants moyens de secours.

Selon les premières informations, le feu est parti d’un sèche-linge installé au 2e étage de cette demeure  comprenant des combles. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, l’incendie était localisé au niveau de cet appareil ménager.

25 sapeurs-pompiers mobilisés

Sept engins et 25 sapeurs-pompiers ont été engagés sur place, aux côtés de la gendarmerie, de GRDF et d’Enedis. Les secours ont procédé à une reconnaissance, puis à l’extinction du feu au moyen d’une lance à incendie.

Une personne, résidente de l’étage touché, a été mise en sécurité. Elle est indemne. En début de soirée, l’intervention était toujours en cours.




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