Pissy-Pôville : un feu de sèche-linge dans un manoir, une occupante mise en sécurité

25 sapeurs-pompiers sont intervenus avec sept engins - Illustration Adobe Stock
Un incendie s’est déclaré ce lundi en fin d’après-midi dans un manoir situé route de la Mairie, à Pissy-Pôville, au nord de Rouen (Seine-Maritime). Le sinistre, qui a pris au deuxième étage du bâtiment, a mobilisé d’importants moyens de secours.
Selon les premières informations, le feu est parti d’un sèche-linge installé au 2e étage de cette demeure comprenant des combles. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, l’incendie était localisé au niveau de cet appareil ménager.
Selon les premières informations, le feu est parti d’un sèche-linge installé au 2e étage de cette demeure comprenant des combles. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, l’incendie était localisé au niveau de cet appareil ménager.
25 sapeurs-pompiers mobilisés
Sept engins et 25 sapeurs-pompiers ont été engagés sur place, aux côtés de la gendarmerie, de GRDF et d’Enedis. Les secours ont procédé à une reconnaissance, puis à l’extinction du feu au moyen d’une lance à incendie.
Une personne, résidente de l’étage touché, a été mise en sécurité. Elle est indemne. En début de soirée, l’intervention était toujours en cours.
Une personne, résidente de l’étage touché, a été mise en sécurité. Elle est indemne. En début de soirée, l’intervention était toujours en cours.