Pissy-Pôville : un feu de sèche-linge dans un manoir, une occupante mise en sécurité

SEINE-MARITIME

Un feu de sèche-linge s’est déclaré ce lundi 23 mars vers 17h40 dans un manoir de Pissy-Pôville. Une occupante a été mise en sécurité. Elle est indemne.