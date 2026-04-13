Petit-Couronne : alerte incendie dans un immeuble de bureaux, 100 personnes évacuées

Les sapeurs pompiers ont effectué des reconnaissances dans l’immeuble sans déceler le moindre départ de feu - illustration
Un important dispositif de secours a été déployé en début d’après-midi avenue de la Mare Sansoure à Petit-Couronne, à la suite du déclenchement d’une alarme incendie dans un établissement recevant du public (ERP).
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté une odeur de brûlé au premier étage d’un bâtiment de bureaux, sans présence visible de flammes. Par mesure de sécurité, une centaine de personnes ont été évacuées.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté une odeur de brûlé au premier étage d’un bâtiment de bureaux, sans présence visible de flammes. Par mesure de sécurité, une centaine de personnes ont été évacuées.
Aucune trace d’incendie
Dix sapeurs-pompiers avec trois engins ont été engagés, en coordination avec la police nationale ainsi que les services d’Enedis et GRDF. Des reconnaissances approfondies et des relevés de mesures ont été effectués à tous les niveaux de l’immeuble.
Au terme des vérifications, aucun départ de feu n’a été confirmé. L’hypothèse d’un dysfonctionnement du système d’alarme incendie est privilégiée. Celui-ci devra faire l’objet de contrôles complémentaires.
Les occupants, indemnes, ont pu regagner leurs bureaux en fin d’intervention.
Au terme des vérifications, aucun départ de feu n’a été confirmé. L’hypothèse d’un dysfonctionnement du système d’alarme incendie est privilégiée. Celui-ci devra faire l’objet de contrôles complémentaires.
Les occupants, indemnes, ont pu regagner leurs bureaux en fin d’intervention.