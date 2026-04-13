Petit-Couronne : alerte incendie dans un immeuble de bureaux, 100 personnes évacuées

Un important dispositif de secours a été déployé en début d’après-midi avenue de la Mare Sansoure à Petit-Couronne, à la suite du déclenchement d’une alarme incendie dans un établissement recevant du public (ERP).



À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté une odeur de brûlé au premier étage d’un bâtiment de bureaux, sans présence visible de flammes. Par mesure de sécurité, une centaine de personnes ont été évacuées.