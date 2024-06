Pavillon embrasé au Havre : deux personnes intoxiquées par les fumées transportées à l'hôpital

Deux personnes ayant inhalé des fumées ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers, appelés à intervenir ce vendredi peu après 15 heures sur le lieu d'un incendie, rue Alexandre-Bouteleux au Havre (Seine-Maritime).



Un pavillon de 200 m² environ comprenant un étage était entièrement embrasé à l'arrivée des premiers secours. Des moyens adaptés à la situation ont été déployés pour circonscrire le sinistre, à savoir vingt et un sapeurs-pompiers et neuf engins.



Les deux victimes ont été transportées vers le centre hospitalier Jacques-Monod. Le relogement des occupants du pavillon sera assuré par la famille, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). .