Panne électrique à Paris-Saint-Lazare : cinq TER supprimés vers la Normandie

En conséquence, le trafic est interrompu au départ et à l'arrivée de Paris-Saint-Lazare pour l'ensemble des lignes normandes (vers Évreux et Cherbourg ainsi que vers Rouen et Le Havre).À cette heure, cinq TER sont supprimés en direction d'Evreux (15h09), Le Havre (14h40), Cherbourg (15h58), Trouville-Deauville (16h08), Rouen rive droite (16h11), Caen (17h09).Celui à destination de Serquigny (Eure) dont le départ était prévu à 16h30 partira avec une heure de retard.Les autres TER, après 17 heures et jusqu'en fin de soirée, devraient pouvoir circuler normalement.La SNCF invite les usagers à reporter leur voyage. Elle met en ligne un formulaire qui précise les conditions d'échange et de remboursement des billets.