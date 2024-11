Pacy-sur-Eure : la fête foraine bat son plein jusqu’au 11 novembre

À l’approche de la fin de l’année, les manèges ont pris position sur la place Rene Tomasini et aux abords de la mairie de Pacy-sur-Eure (Eure). Jusqu’au 11 lundi novembre, l’incontournable fête foraine bat son plein pour la joie des petits et des grands.



Mercredi 6 novembre, toutes les attractions seront proposées à demi tarif.



De nombreux manèges et stands sont installés et il y en a pour tous les goûts : autos tamponneuses, stand de tir, loterie, pêche aux canards, barbe à papa, beignets et aux friandises…



Pour l’occasion, exceptionnellement le marché du jeudi est déplacé à un autre endroit.