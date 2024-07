Orages en Seine-Maritime : habitations, commerces et entreprises inondés, 52 sapeurs-pompiers mobilisés

Quarante-quatre habitations, en particulier les caves et sous-sol, ont été inondées : 13 à Bois-d’Hennebourg, 5 à Martainville-Épreville, 5 à Bois l’Évêque et 4 à Yerville.



Cinquante-deux sapeurs-pompiers avec vingt-deux engins ont été engagés, dont l'équipe spécialisée en risques inondations. Leur mission a consisté à mener des reconnaissances et épuisements de sous-sol et caves.



Le bilan provisoire communiqué à 5h30 par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) fait état d’aucune victime et d’aucun relogement à cette heure.