Oissel : deux voleurs à la roulotte surpris en pleine nuit sur le parking de la gare

Des policiers ont été dépêchés sur place et, grâce aux éléments à leur disposition, ont rapidement localisé et interpellé les deux deux voleurs à la roulotte, qui s'étaient attaqués à un autre véhicule entre-temps. Les suspects sont âgés de 33 et 22 ans et sont respectivement domiciliés à Oissel et Rouen.



L'un d'eux a reconnu avoir dérobé deux sacs blancs et divers objets dans la Peugeot 206. Le butin a été retrouvé dissimulé dans des buissons à proximité du lieu de l'interpellation.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour être auditionnés avant d'être remis en liberté dans le cadre de l'enquête préliminaire.