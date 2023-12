Normandie. Un marin-pêcheur décède après avoir chuté à la mer près du port de Barneville-Carteret (Manche)

Une conférence téléphonique avec le Samu de Coordination médical maritime 76 pour évaluer la situation médicale à bord, a permis de déterminer la nature des moyens à engager. Un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) et une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ont ainsi été dépêchés pour porter assistance au marin-pêcheur dès son arrivée au port de Carteret. La victime a été prise en charge par les équipes médicales qui ont effectué un premier bilan médical et prodigué les soins d'urgence.



Malgré les moyens déployés, la victime n'a pas pu être réanimée. Le marin a été déclaré décédé par l'équipe médicale sur place, indique ce samedi matin la préfecture maritime.