Air to Go : une nouvelle application pour suivre la qualité de l'air en Normandie

Dévoilée à l'occasion de l'assemblée générale d'Atmo Normandie, l'application « Air to Go » a pour objectif de rendre les données sur la qualité de l'air plus accessibles au grand public. Les utilisateurs peuvent consulter les indices ATMO, les niveaux de pollens, les épisodes de pollution en cours ainsi que les recommandations sanitaires adaptées à leur situation.



L'application propose également une information localisée à l'échelle de chaque commune normande, avec des données mises à jour plusieurs fois par jour.