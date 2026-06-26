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Air to Go : une nouvelle application pour suivre la qualité de l'air en Normandie

Atmo Normandie lance « Air to Go », une application mobile gratuite permettant aux habitants de consulter en temps réel les informations sur la qualité de l'air dans leur commune. Disponible gratuitement sur Android et iOS,.




Vendredi 26 Juin 2026 - 20:41


Air to Go : une nouvelle application pour suivre la qualité de l'air en Normandie
Dévoilée à l'occasion de l'assemblée générale d'Atmo Normandie, l'application « Air to Go » a pour objectif de rendre les données sur la qualité de l'air plus accessibles au grand public. Les utilisateurs peuvent consulter les indices ATMO, les niveaux de pollens, les épisodes de pollution en cours ainsi que les recommandations sanitaires adaptées à leur situation.

L'application propose également une information localisée à l'échelle de chaque commune normande, avec des données mises à jour plusieurs fois par jour.

Un outil appelé à évoluer

Déjà déployée dans plusieurs autres régions françaises via le réseau Atmo France, l'application poursuit son développement en Normandie. Atmo Normandie prévoit d'enrichir progressivement ses fonctionnalités en s'appuyant sur les retours des utilisateurs.

« Avec Air to Go, nous franchissons une nouvelle étape dans notre mission. Chacun dispose désormais d'une information locale fiable pour mieux comprendre son environnement et adapter ses activités lorsque cela est nécessaire », souligne Éléonore Mandel, directrice d'Atmo Normandie.

Gratuite, l'application est disponible sur les boutiques Android et iOS.

À RETENIR
  • Application gratuite sur Android et iOS.
  • Consultation de l'indice ATMO et de l'indice pollen.
  • Alertes sur les épisodes de pollution.
  • Recommandations sanitaires actualisées.
  • Informations disponibles pour chaque commune de Normandie.


Tags : Air to Go, application, Atmo, Normandie, pollen, pollution, Seine-Maritime


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