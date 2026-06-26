Canicule : l’Eure amorce sa sortie de crise, plusieurs restrictions levées dès ce week-end

La préfecture rappelle que le département sort d’une période de canicule « historique » par sa durée et son intensité. Si les températures baissent, les conséquences sur les organismes et sur le système de santé se feront encore sentir durant plusieurs jours.



La préfecture appelle ainsi les Eurois à reprendre progressivement leurs activités, notamment sportives, à maintenir une attention particulière envers les personnes âgées ou fragiles et à faire preuve de responsabilité afin de ne pas surcharger les services de secours, toujours fortement mobilisés.



Enfin, l’Eure sera placée en vigilance jaune pour les orages à compter de samedi. Les organisateurs de manifestations sont invités à adapter leurs dispositifs de sécurité en fonction de l’évolution des prévisions météorologiques.