Canicule : l’Eure amorce sa sortie de crise, plusieurs restrictions levées dès ce week-end

Les spectacles pyrotechniques et les feux d’artifice restent interdits jusqu’au lundi 29 juin à 6 heures
Le préfet de l’Eure a annoncé, vendredi en fin de journée, un assouplissement progressif des mesures mises en place depuis le début de l’épisode de canicule. La vigilance rouge de Météo-France doit prendre fin ce vendredi à 22 heures, avant un passage en vigilance orange puis un retour à une situation météorologique normale attendu dimanche.
Conséquence de cette amélioration, les restrictions horaires concernant les travaux agricoles sont levées dès ce vendredi 26 juin à 22 heures.
Conséquence de cette amélioration, les restrictions horaires concernant les travaux agricoles sont levées dès ce vendredi 26 juin à 22 heures.
La plupart des restrictions levées dimanche
À compter de dimanche 28 juin à 6 heures, plusieurs mesures exceptionnelles seront supprimées sur l’ensemble du territoire eurois. Sont notamment concernées :
- les restrictions liées au bruit de voisinage pour les entreprises du BTP ;
- les limitations des travaux forestiers dans les espaces boisés ;
- les restrictions de circulation et de stationnement des véhicules de loisirs motorisés (quads, motos tout-terrain…) dans les massifs forestiers ;
- les restrictions de fauchage des accotements routiers ;
- l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique ;
- les limitations concernant les manifestations sportives non professionnelles en extérieur ou dans des locaux non climatisés.
Les autorités appellent à rester vigilants
La carte vigilance rouge et orange pour ce samedi - © Météo France
La préfecture rappelle que le département sort d’une période de canicule « historique » par sa durée et son intensité. Si les températures baissent, les conséquences sur les organismes et sur le système de santé se feront encore sentir durant plusieurs jours.
La préfecture appelle ainsi les Eurois à reprendre progressivement leurs activités, notamment sportives, à maintenir une attention particulière envers les personnes âgées ou fragiles et à faire preuve de responsabilité afin de ne pas surcharger les services de secours, toujours fortement mobilisés.
Enfin, l’Eure sera placée en vigilance jaune pour les orages à compter de samedi. Les organisateurs de manifestations sont invités à adapter leurs dispositifs de sécurité en fonction de l’évolution des prévisions météorologiques.
La préfecture appelle ainsi les Eurois à reprendre progressivement leurs activités, notamment sportives, à maintenir une attention particulière envers les personnes âgées ou fragiles et à faire preuve de responsabilité afin de ne pas surcharger les services de secours, toujours fortement mobilisés.
Enfin, l’Eure sera placée en vigilance jaune pour les orages à compter de samedi. Les organisateurs de manifestations sont invités à adapter leurs dispositifs de sécurité en fonction de l’évolution des prévisions météorologiques.