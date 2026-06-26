Canicule : en Seine-Maritime, les urgences sous forte pression, les autorités appellent à éviter les comportements à risque

Les fortes chaleurs continuent de peser lourdement sur les services de secours en Seine-Maritime. Depuis plusieurs jours, les hôpitaux et les équipes de secours à personne font face à une hausse sensible des interventions liées aux effets de la canicule, notamment auprès des personnes les plus fragiles.
Les autorités constatent également de nombreuses prises en charge qui auraient pu être évitées. Certaines concernent des personnes ayant poursuivi une activité physique intense malgré les températures extrêmes ou consommé de l’alcool de façon excessive, constate la préfecture, des comportements qui augmentent fortement les risques de malaise.
Les autorités constatent également de nombreuses prises en charge qui auraient pu être évitées. Certaines concernent des personnes ayant poursuivi une activité physique intense malgré les températures extrêmes ou consommé de l’alcool de façon excessive, constate la préfecture, des comportements qui augmentent fortement les risques de malaise.
Les restrictions restent en vigueur
Même si les températures doivent baisser ce week-end, les services d’urgence préviennent que leurs activités resteront soutenues pendant plusieurs jours, le temps de prendre en charge les conséquences de cet épisode exceptionnel.
Pour faire face à cette situation, le gouvernement a déclenché jeudi la phase 3 du plan Orsan, destiné à organiser la réponse du système de santé lors de situations sanitaires exceptionnelles.
En Seine-Maritime, le préfet maintient jusqu’à la fin des vigilances rouge puis orange plusieurs mesures destinées à limiter les risques et à préserver les capacités des secours. Sont notamment interdites :
Pour faire face à cette situation, le gouvernement a déclenché jeudi la phase 3 du plan Orsan, destiné à organiser la réponse du système de santé lors de situations sanitaires exceptionnelles.
En Seine-Maritime, le préfet maintient jusqu’à la fin des vigilances rouge puis orange plusieurs mesures destinées à limiter les risques et à préserver les capacités des secours. Sont notamment interdites :
- les manifestations sportives organisées sur la voie publique, en plein air ou dans des locaux non climatisés, à l’exception des activités nautiques et aquatiques ;
- la vente d’alcool à emporter sur le domaine public ;
- la consommation d’alcool sur le domaine public et lors des événements festifs.