Canicule : en Seine-Maritime, les urgences sous forte pression, les autorités appellent à éviter les comportements à risque

Les services de secours et les hôpitaux de Seine-Maritime restent fortement mobilisés face aux conséquences de la canicule. Les autorités demandent à la population de redoubler de prudence afin d’éviter de saturer davantage les urgences.