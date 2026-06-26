Eure : 3,3 hectares de chaume détruits dans un incendie près d’un sous-bois

Le feu a rapidement gagné une parcelle de chaume, ce vendredi en fin de matinée, à Hardencourt-Cocherel, dans l’Eure. L’incendie s’est déclaré vers 11 heures dans le secteur du chemin du Gué-Turbure, à proximité immédiate d’un sous-bois.



Selon les premiers éléments recueillis sur place, un dysfonctionnement sur une machine agricole serait à l’origine du départ de feu. Les flammes ont détruit environ 3,3 hectares de chaume.