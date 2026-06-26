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Eure : 3,3 hectares de chaume détruits dans un incendie près d’un sous-bois

Un feu de chaume s’est déclaré ce vendredi matin à Hardencourt-Cocherel. Dix-huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés et ont réussi à préserver un sous-bois voisin.




Vendredi 26 Juin 2026 - 18:41


L'"acion des sapeurs-pompiers a permis de préserver un sous-bois - Illustration
L'"acion des sapeurs-pompiers a permis de préserver un sous-bois - Illustration
Le feu a rapidement gagné une parcelle de chaume, ce vendredi en fin de matinée, à Hardencourt-Cocherel, dans l’Eure. L’incendie s’est déclaré vers 11 heures dans le secteur du chemin du Gué-Turbure, à proximité immédiate d’un sous-bois.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, un dysfonctionnement sur une machine agricole serait à l’origine du départ de feu. Les flammes ont détruit environ 3,3 hectares de chaume.

Le sous-bois préservé

Dix-huit sapeurs-pompiers du Sdis27 ont été engagés pour contenir la propagation et protéger la zone boisée voisine. Leur action a permis d’éviter que l’incendie ne gagne le sous-bois.

L’intervention s’est achevée aux alentours de 15h30. Aucun blessé n’a été signalé.



Tags : Eure, faits divers, feu de chaume, Hardencourt-Cocherel, incendie, pompiers


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