Pédocriminalité : un homme condamné à Rouen après le partage d’une vidéo d’une extrême violence

Un homme de 37 ans a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Rouen dans le cadre d’une vaste opération nationale de lutte contre la pédocriminalité. Plus de 62 000 images et vidéos à caractère pédopornographique ont été découvertes sur son ordinateur.



L’opération, menée cette semaine par l’Office des mineurs (Ofmin), a conduit à l’interpellation de 33 personnes sur l’ensemble du territoire national. Parmi elles figure un habitant du ressort du parquet de Rouen, identifié comme ayant partagé, le 12 août 2025, une vidéo intitulée « Daisy’s Destruction ».



Cette vidéo montre les viols et sévices particulièrement violents infligés à une fillette de 18 mois. Selon le parquet de Rouen, l’adresse IP ayant servi au partage du fichier a été localisée dans son ressort territorial.