Pédocriminalité : un homme condamné à Rouen après le partage d’une vidéo d’une extrême violence


Interpellé lors d’une vaste opération nationale contre la pédocriminalité, un homme de 37 ans a été condamné à Rouen. Plus de 62 000 images et vidéos à caractère pédopornographique ont été découvertes sur son ordinateur.



Vendredi 26 Juin 2026 - 09:12


Le mis en cause a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Rouen - illustration
Le mis en cause a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Rouen - illustration
Un homme de 37 ans a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Rouen dans le cadre d’une vaste opération nationale de lutte contre la pédocriminalité. Plus de 62 000 images et vidéos à caractère pédopornographique ont été découvertes sur son ordinateur.

L’opération, menée cette semaine par l’Office des mineurs (Ofmin), a conduit à l’interpellation de 33 personnes sur l’ensemble du territoire national. Parmi elles figure un habitant du ressort du parquet de Rouen, identifié comme ayant partagé, le 12 août 2025, une vidéo intitulée « Daisy’s Destruction ».

Cette vidéo montre les viols et sévices particulièrement violents infligés à une fillette de 18 mois. Selon le parquet de Rouen, l’adresse IP ayant servi au partage du fichier a été localisée dans son ressort territorial.

Plus de 62 000 fichiers découverts

Lors des investigations, les enquêteurs ont saisi l’ordinateur du mis en cause, sur lequel ont été retrouvées plus de 62 000 images et vidéos à caractère pédopornographique.

Âgé de 37 ans et sans antécédent judiciaire, l’homme a été présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen jeudi 25 juin. Il était poursuivi pour détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique ainsi que pour offre ou mise à disposition de telles images.

Reconnu coupable, il a été condamné à 30 mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis probatoire, comprenant notamment une obligation de soins.
 



Tags : condamnation, enquête, faits divers, pédocriminalité, Seine-Maritime, tribunal


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