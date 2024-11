Neige et verglas : les transports scolaires suspendus ce jeudi dans l'Eure mais pas en Seine-Maritime

En raison de l’alerte orange émise par Météo France pour neige et verglas, la Région Normandie a pris la décision de suspendre les lignes de transports scolaires et commerciaux dans les départements de l’Orne, de la Manche, du Calvados et de l’Eure.



Suspension généralisée, sauf en Seine-Maritime



Alors que ces mesures concernent quatre départements, les transports scolaires et commerciaux sont maintenus en Seine-Maritime « sous réserve des conditions météorologiques locales. Des perturbations sont possibles », précise la Région.