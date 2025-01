Neige et verglas : l’Eure, la Seine-Maritime et l’Orne en vigilance orange ce soir

• Samedi 4 janvier :

Le matin s’ouvre avec quelques éclaircies, mais dès la soirée, des nuages s’imposent accompagnés de pluies et de neige mêlées, particulièrement entre Le Havre et Rouen. Le vent de sud-est souffle fortement sur la pointe de Caux, avec des rafales atteignant 55 km/h. Températures maximales : 10 à 12°C.



• Nuit de samedi à dimanche :

Des pluies soutenues, parfois verglaçantes sur les plateaux du Pays de Caux et du Pays de Bray, sont prévues. En cours de nuit, les nuages se dispersent légèrement. Rafales de vent atteignant 75 km/h et températures minimales proches de 0°C.



• Dimanche 5 janvier :

Journée marquée par quelques averses jusqu’à l’après-midi, surtout dans la vallée de la Seine et les plateaux environnants. Le soir, des éclaircies se dessinent malgré de possibles pluies résiduelles en fin de nuit. Vent de sud avec des rafales jusqu’à 85 km/h. Températures maximales : 11 à 13°C, minimales : 4 à 6°C.