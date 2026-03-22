Municipales 2026 dans l’Eure : la participation grimpe à 46,8 % à 17 heures

A 17 heures ce dilmanche, le taux de participation était plus élevé que le résultat finale des élections de 2020 - Illustration
La tendance à la hausse se confirme dans l’Eure : les électeurs sont plus nombreux à se rendre aux urnes pour ce second tour des municipales et communautaires. À 17 heures, le taux de participation atteint 46,80 %, contre 33 % à la même heure lors du second tour de 2020.
Le département compte 57 981 électeurs inscrits. Au total, 25 listes ont été déposées pour ce second tour, avec une liste fusionnée à Terres de Bord, selon les informations publiées par la préfecture de l’Eure.
Le département compte 57 981 électeurs inscrits. Au total, 25 listes ont été déposées pour ce second tour, avec une liste fusionnée à Terres de Bord, selon les informations publiées par la préfecture de l’Eure.
Une participation déjà au-dessus du niveau final de 2020
À midi, le taux de participation dans l’Eure avait déjà été estimé à 19,20 %. Il dépasse désormais largement la barre des 40,70 %, qui correspondait à la participation définitive du second tour de 2020, ce qui traduit une mobilisation plus soutenue cette année.