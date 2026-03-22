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Municipales 2026 dans l’Eure : la participation grimpe à 46,8 % à 17 heures



Dimanche 22 Mars 2026 - 17:10



Dans l’Eure, à 17 heures ce dimanche 22 mars, la participation au second tour des élections municipalers est de 46,80 %, soit bien au-dessus du niveau observé à la même heure en 2020. La préfecture recensait par ailleurs 25 listes déposées dans le département, dont une fusion à Terres de Bord.



A 17 heures ce dilmanche, le taux de participation était plus élevé que le résultat finale des élections de 2020 - Illustration
A 17 heures ce dilmanche, le taux de participation était plus élevé que le résultat finale des élections de 2020 - Illustration
La tendance à la hausse se confirme dans l’Eure : les électeurs sont plus nombreux à se rendre aux urnes pour ce second tour des municipales et communautaires. À 17 heures, le taux de participation atteint 46,80 %, contre 33 % à la même heure lors du second tour de 2020.

Le département compte 57 981 électeurs inscrits. Au total, 25 listes ont été déposées pour ce second tour, avec une liste fusionnée à Terres de Bord, selon les informations publiées par la préfecture de l’Eure.

Une participation déjà au-dessus du niveau final de 2020

À midi, le taux de participation dans l’Eure avait déjà été estimé à 19,20 %. Il dépasse désormais largement la barre des 40,70 %, qui correspondait à la participation définitive du second tour de 2020, ce qui traduit une mobilisation plus soutenue cette année.



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