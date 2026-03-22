Municipales 2026 dans l’Eure : la participation grimpe à 46,8 % à 17 heures

Dans l’Eure, à 17 heures ce dimanche 22 mars, la participation au second tour des élections municipalers est de 46,80 %, soit bien au-dessus du niveau observé à la même heure en 2020. La préfecture recensait par ailleurs 25 listes déposées dans le département, dont une fusion à Terres de Bord.