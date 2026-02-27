Grand excès de vitesse : le conducteur de la Mustang se croyait sur le circuit des Essarts

L’avenue du Circuit, à Orival, près d'Elbeuf, a été le théâtre d’un grand excès de vitesse. Une Ford Mustang survitaminée a été contrôlée à près de 100 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Elle a pris le chemin de la fourrière.