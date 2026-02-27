Grand excès de vitesse : le conducteur de la Mustang se croyait sur le circuit des Essarts

Un contrôle de vitesse mis en place au milieu de la nuit de jeudi à vendredi a permis aux policiers du commissariat de Rouen Sud d’intercepter un automobiliste roulant à une allure totalement disproportionnée sur l’avenue du Circuit, à Orival, entre Les Essarts et Elbeuf.
Le véhicule, une Ford Mustang de 500 chevaux, a été mesuré à la jumelle laser à 164 km/h au lieu des 50 autorisés. Après déduction de la marge technique, la vitesse retenue atteint 147 km/h, soit près de 100 km/h au-dessus de la limite, précise-t-on ce matin à l'hôtel de police de Rouen.
Le véhicule, une Ford Mustang de 500 chevaux, a été mesuré à la jumelle laser à 164 km/h au lieu des 50 autorisés. Après déduction de la marge technique, la vitesse retenue atteint 147 km/h, soit près de 100 km/h au-dessus de la limite, précise-t-on ce matin à l'hôtel de police de Rouen.
Positif à l'alcool
Le conducteur, un homme de 55 ans domicilié à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, a été intercepté quelques minutes plus tard à Grand-Couronne. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé positif.
Conduit au commissariat, l'automobiliste s'est vu notifier la rétention immédiate de son permis de conduire et le placement en fourrière de son véhicule. Une procédure a été engagée pour grand excès de vitesse (près de 100 km/h au-dessus de la vitesse autorisée).
Conduit au commissariat, l'automobiliste s'est vu notifier la rétention immédiate de son permis de conduire et le placement en fourrière de son véhicule. Une procédure a été engagée pour grand excès de vitesse (près de 100 km/h au-dessus de la vitesse autorisée).