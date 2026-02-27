Connectez-vous S'inscrire

Grand excès de vitesse : le conducteur de la Mustang se croyait sur le circuit des Essarts



Vendredi 27 Février 2026 - 11:55



L’avenue du Circuit, à Orival, près d'Elbeuf, a été le théâtre d’un grand excès de vitesse. Une Ford Mustang survitaminée a été contrôlée à près de 100 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Elle a pris le chemin de la fourrière.



La Mustang, objet du délit. Photo publiée sur les réseaux sociaux par la police -
La Mustang, objet du délit. Photo publiée sur les réseaux sociaux par la police -
Un contrôle de vitesse mis en place au milieu de la nuit de jeudi à vendredi a permis aux policiers du commissariat de Rouen Sud d’intercepter un automobiliste roulant à une allure totalement disproportionnée sur l’avenue du Circuit, à Orival, entre Les Essarts et Elbeuf.

Le véhicule, une Ford Mustang de 500 chevaux, a été mesuré à la jumelle laser à 164 km/h au lieu des 50 autorisés. Après déduction de la marge technique, la vitesse retenue atteint 147 km/h, soit près de 100 km/h au-dessus de la limite, précise-t-on ce matin à l'hôtel de police de Rouen.

Positif à l'alcool

Le conducteur, un homme de 55 ans domicilié à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, a été intercepté quelques minutes plus tard à Grand-Couronne. Son dépistage d’alcoolémie s’est révélé positif. 

Conduit au commissariat, l'automobiliste s'est vu notifier la rétention immédiate de son permis de conduire et le placement en fourrière de son véhicule. Une procédure a été engagée pour grand excès de vitesse (près de 100 km/h au-dessus de la vitesse autorisée). 
 




FIL INFO

Grand excès de vitesse : le conducteur de la Mustang se croyait sur le circuit des Essarts

27/02/2026

Yvelines. Les cambrioleurs n'étaient pas seuls dans le pavillon à L’Étang-la-Ville

27/02/2026

Accident sur l’A13 à Val-de-Reuil : un camion et une voiture entrent en collision, 10 km de bouchons

26/02/2026

Ménilles et Pacy-sur-Eure : deux chiens loup tchécoslovaques capturés après une série d’attaques

26/02/2026

Yvelines. A Sartrouville, le médecin refuse de prolonger son arrêt de travail, il le menace de mort

26/02/2026

Disparition inquiétante de Julia, 16 ans : la jeune fille retrouvée saine et sauve dans la Manche

26/02/2026
   
 