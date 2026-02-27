Connectez-vous S'inscrire

Le Pont Flaubert fermé deux nuits début mars : la circulation coupée entre Rouen et Le Petit-Quevilly



Vendredi 27 Février 2026 - 14:23



Deux nuits de suite, entre mercredi 4 mars à 21h et vendredi 6 mars à 6h, le pont Flaubert sera fermé à la circulation dans le sens rive gauche - rive droite.



Le trafic sera coupé du mercredi 4 mars à 21h au vendredi 6 mars à 6h, uniquement de nuit.
La circulation sera totalement interrompue sur le Pont Flaubert à Rouen dans le sens rive gauche → rive droite, deux nuits de suite, en raison d’un chantier de construction.

Le trafic sera coupé du mercredi 4 mars à 21 heures au vendredi 6 mars à 6 heures, uniquement de nuit. L’axe sera fermé à tous les véhicules entre les points de repère PR 8 et PR 8+400, soit 400 mètres concernés entre Rouen et Le Petit-Quevilly.

Une déviation locale obligatoire

Selon Bison Futé, l’intégralité des voies sera neutralisée. Les automobilistes devront emprunter un itinéraire de report via : la N2338, l'avenue Jean-Rondeaux, le boulevard Jean-de-Béthencourt et la rue Berthe-Morisot

Cette déviation s’appliquera à tous les véhicules.

Ces travaux s’inscrivent dans un programme de construction nécessitant la neutralisation complète du pont durant ces deux périodes nocturnes.
 



