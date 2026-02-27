Le Pont Flaubert fermé deux nuits début mars : la circulation coupée entre Rouen et Le Petit-Quevilly

La circulation sera totalement interrompue sur le Pont Flaubert à Rouen dans le sens rive gauche → rive droite, deux nuits de suite, en raison d’un chantier de construction.



Le trafic sera coupé du mercredi 4 mars à 21 heures au vendredi 6 mars à 6 heures, uniquement de nuit. L’axe sera fermé à tous les véhicules entre les points de repère PR 8 et PR 8+400, soit 400 mètres concernés entre Rouen et Le Petit-Quevilly.