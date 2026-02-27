Municipales 2026 dans l’Eure : 12 007 candidats, et des communes où la bataille s’annonce rude

Les dépôts de listes sont clos dans l’Eure : la préfecture a enregistré 756 listes totalisant 12 007 candidats pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars.
Si la plupart des communes s’annoncent sans suspense, certaines vont vivre une campagne particulièrement animée.
Deux communes se distinguent : 5 listes et… un record à 8
Dans 434 communes, une seule équipe se présente. À l’inverse, 135 communes verront un face-à-face, et 13 communes compteront trois listes en compétition.
Selon l’arrêté préfectoral, une commune affiche cinq listes déclarées, tandis qu’une autre en compte huit, soit la configuration la plus disputée du département. Les noms de ces communes figurent dans l’arrêté complet publié par la préfecture (document non fourni dans votre fichier). Je peux les identifier dès que vous me transmettez le PDF intégral.
Un cas unique : Fatouville-Grestain sans aucun candidat
Particularité majeure du scrutin : Fatouville-Grestain, un bourg de 800 âmes situé au bord de l'estuaire de la Seine et à proximité du département du Calvados, n’a enregistré aucune liste. L'aéctuelle maire Brigitte Pourdieu, élue en 2020, n'a pas souhaité se représenter. Le préfet va donc nommer une délégation spéciale chargée de la gestion courante de la commune, en attendant une nouvelle élection devant se tenir dans un délai maximum de trois mois.
En chiffres
756 listes déposées
12 007 candidats
434 communes : une seule liste
135 communes : deux listes
13 communes : trois listes
1 commune : cinq listes
1 commune : huit listes (record)
1 commune sans candidat : Fatouville-Grestain
