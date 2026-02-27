Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : une collision entre une ambulance des pompiers et une voiture fait quatre blessés



Vendredi 27 Février 2026 - 11:09



L'accident, qui a fait quatre blessés légers, est survenu ce vendredi matin à une intersection à Saint-Romain-de-Colbosc, dans des circonstances qui restent à établir.



Trois sapeurs-pompiers qui se trouvaient à bord de l'ambulance se sont plaints de douleurs suite au choc. La condutrice de l'autre véhicule a été blessée - Illustration Adobe Stock
Trois sapeurs-pompiers et une automobiliste ont été blessés ce matin lors d’une collision entre un véhicule de secours du Sdis76 et une voiture de tourisme, sur la commune de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). Le bilan fait état de blessures légères qui ont nécessité néanmoins le transport des victimes vers les hôpitaux du Havre.

Des blessures sans gravité

La collision s’est produite alors qu’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) partait en intervention, aux alentours de 8h30. A une intersection, l’ambulance des sapeurs-pompiers et une voiture conduite par une femme d’une trentaine d’années sont entrés en collision dans des circonstances ignorées.

À bord du VSAV, trois sapeurs-pompiers ont été pris en charge pour des douleurs légères. La conductrice de l’autre véhicule impliqué a également été blessée sans gravité.
Les quatre victimes ont été transportées vers des établissements hospitaliers du secteur de Le Havre.




