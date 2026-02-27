Connectez-vous S'inscrire

Dieppe : la conductrice stationnée sur une place handicapé était positive à la cocaïne



Vendredi 27 Février 2026 - 17:39



Une conductrice dieppoise de 25 ans, stationnée sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite, a été interpellée jeudi soir après un contrôle de police qui a révélé la présence de stupéfiants et une consommation récente.



Photo DIPN76/X
Photo DIPN76/X
Peu après 20 heures, jeudi soir, les policiers repèrent une Kia Rio immobilisée en double file, feux de détresse allumés, avenue du Général-Leclerc, à Dieppe. Lorsque la patrouille fait demi-tour, la conductrice redémarre et va se garer quelques dizaines de mètres plus loin… sur une place réservée aux personnes handicapées, place Robert-Arpajou.

Lors du contrôle d’identité, les documents sont en règle, même si l’adresse de la carte grise n’est pas à jour.

De la réticence aux aveux

Le dépistage d’alcoolémie affiche 0,18 mg/l d’air expiré, un taux en dessous du seuil délictuel. L’ambiance se tend toutefois lorsque les policiers demandent un test salivaire : la jeune femme refuse dans un premier temps et est conduite au commissariat.

C’est là que la situation bascule. Lors d’une palpation de sécurité, elle remet spontanément aux fonctionnaires un sachet contenant environ un gramme de cocaïne. Elle reconnaît également avoir un joint entamé dans son paquet de cigarettes.

Les tests salivaires confirmeront la consommation récente de cocaïne et de THC.

Placée en garde à vue

Le véhicule a été immobilisé sur-le-champ et le permis retenu. La conductrice a finalement été placée en garde à vue pour conduite sous stupéfiants et détention de produits stupéfiants.




